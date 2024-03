Gli azzurri oggi al Manuzzi. L’Under21 sfida la Lettonia

Oggi lo stadio Manuzzi, ancora una volta, si tinge d’azzurro. Non è una novità la Nazionale Under 21 in Romagna, basta ricordare le fasi finali del campionato europeo di categoria che nel 2019 furono disputate anche sul prato dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

E adesso il rapporto si rafforza: questa sera sull’erba di solito calpestata da De Rose e compagni i giovani azzurri alle 18.15 (diretta disponibile su Rai2) affronteranno la Lettonia in una gara valida per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo. In campo scenderà anche un volto noto a Cesena, quello di Matteo Prati: cresciuto nelle giovanili del Cavalluccio, ora milita in serie A col Cagliari.

Da lunedì scorso i ragazzi allenati da Carmine Nunziata si preparano al Macrelli di San Mauro Pascoli, un terreno che ha ospitato ormai varie nazionali giovanili e non solo. La notizia che farà piacere ai tifosi dei giovani azzurri è questa: l’allenamento in programma alle 15.30 di domani, il giorno dopo la sfida sul campo dell’Orogel Stadium, sarà aperto al pubblico che potrà accedere alla tribuna del Macrelli. Nel frattempo il comune di Cesena ha deciso alcune misure per gestire il traffico attorno allo stadio: dalle 14.30 di oggi entra in vigore il divieto di sosta con rimozione in via Marche, via Toscana, via Dello Stadio e piazzale Olimpia. Nelle strade che si trovano nelle adiacenze dello stadio saranno posti divieti di sosta, le persone disabili possono parcheggiare le loro auto nelle vie Toscana, Veneto, Molise e Del Mare dove saranno installati appositi stalli a loro riservati.

Tutti i tifosi possono parcheggiare invece nell’area di sosta del Montefiore da dove potranno raggiungere lo stadio a piedi, per garantire la sicurezza dalle ore 17 e fino alla conclusione della gara sarà chiusa al traffico via Spadolini , in tutta l’area interessata ci sarà la presenza della Polizia Locale.