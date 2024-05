Gli eccessi della movida. Rissa fuori dal locale: denunciati tre ragazzi

Identificati e denunciati dalla Polizia di Stato i tre responsabili della rissa che era avvenuta nella notte, tra venerdì e sabato scorso, nei pressi del locale "La Poggianina" in zona Ippodromo. Tra di loro c’è anche il ragazzo che dopo la rissa è stato trasportato con una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove i sanitari gli hanno refertato una prognosi di 30 giorni per le gravi lesioni riportate al volto. Non si è fatta attendere la risposta degli inquirenti del commissariato di Cesena per questa ennesima rissa nella città, dove ad avere la peggio è stato il giovane 22enne che ha riportato gravi ferite. Da una prima ricostruzione dei fatti era sembrato che si potesse trattare di un’aggressione avvenuta opera di ignoti dopo la serata trascorsa nel locale. Ma questa ricostruzione non ha convinto per le troppe incongruenze riscontrate durante le prime indagini. I poliziotti in breve tempo sono riusciti però a fare luce e a ricostruire le reali dinamiche dell’accaduto. Il tutto grazie alle diverse testimonianze che hanno raccolto fra le persone presenti quella sera e dalle quali è emerso in maniera lampante e incontestabile che in realtà si era trattato di una rissa tra tre giovani, che avevano trascorso la serata nel locale "La Poggianina".

Stando a quanto è stato ricostruito dalla Polizia di Stato nei minimi particolari, all’uscita del locale sarebbe scoppiata una discussione tra due ragazzi per futili motivi. Ma quella che all’inizio sembrava una lite, poi invece è sfociata in una violenta aggressione a cui si sarebbe unito anche un terzo ragazzo. Sempre da quanto ricostruito dalla Polizia di Stato un ruolo attivo nella rissa sarebbe stato giocato dal giovane ventenne finito al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. E’ solo grazie a una serrata attività degli investigatori del commissariato di Cesena, che hanno raccolto le dichiarazioni di decine di testimoni e visionato attentamente anche le telecamere del circuito di video sorveglianza, che in breve tempo sono stati identificati come responsabili della rissa tre ragazzi, che sono tutti italiani e che hanno un’età compresa fra i trenta e i ventidue anni. Tutti e tre i giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata e solo due anche per quello di lesioni in concorso.