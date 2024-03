Gli esperti dei paesaggi alla Malatestiana

Nell’ambito della mostra di Mauro Pipani “Spazi di un paesaggio”, a cura di Claudio Spadoni, a partire da domani prenderà avvio, in Biblioteca Malatestiana, un ciclo di seminari dedicati al “paesaggio” e tenuti da professionisti di diversi settori che, con i propri studi ed esperienze, offriranno il loro prezioso contributo al fine di restituirne al pubblico un quadro composito ed aprire un dibattito coinvolgente e propositivo.

Il primo appuntamento in programma è per domani nella sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, alle 16, con Giordano Conti che illustrerà “Il paesaggio urbano e rurale”. A seguire, alle 18, Dario Bertini interverrà sul paesaggio esistenziale della poesia di Ferruccio Benzoni. Il secondo appuntamento è previsto per domenica 7 aprile nella sala proiezioni della Malatestiana e sarà suddiviso in due momenti: il primo, alle 16, vedrà protagonista Pier Alberto Porceddu Cilione, “Paesaggi della memoria, memoria del paesaggio”, e alle 17, Alessandro Mescoli con “Il sentimento visivo di Mauro Pipani tra scenari e vedute”. Terzo appuntamento per domenica 14 aprile, sempre nella sala proiezioni dove interverranno, alle 16 Sabina Ghinassi, sulla sovversione del paesaggio, e alle 17, Giovanni Ciucci “Negli orizzonti”.

Domenica 21 aprile, sempre alle 16, si ritorna nella Sala Lignea con Maria Chiara Wang che presenterà “Walkscapes percepire il paesaggio”, Marisa Zattini e Monica Guerra che offriranno una riflessione intitolata “Nel respiro dei luoghi”. Grande chiusura sabato 27 aprile, alle 15, nella sala Lignea con Serena Giorgi e Giulio Perfetti.

La mostra di Mauro Pipani “Spazi di un paesaggio” sarà visitabile fino al 28 aprile presso l’ex Chiesa di Santo Spirito (via Milani, 17) nelle giornate del venerdì e del sabato, dalle 17 alle 19, la domenica e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.