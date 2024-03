Gli ex studenti del Comandini si ritrovano a tavola dopo 40 anni

Incontro conviviale qualche giorno fa in un agriturismo dove si sono riuniti i ragazzi del corso di radiotecnica che nell’anno 1983/84 frequentarono per la prima volta la scuola superiore professionale Comandini, nell’allora vecchia sede di palazzo Guidi. Nel 40^ anniversario quella classe insieme ai compagni del corso ’elettricisti’ con i quali furono condivisi gli ultimi due anni per il conseguimento del diploma di maturità professionale, si sono riuniti insieme all’insegnante di italiano. La presenza del prof. Claudio Riva di Cesena che ha accolto l’invito con entusiasmo è stata fortemente voluta da noi ex alunni poichè fu protagonista di memorabili lezioni di vita in quel lontano anno scolastico. La serata si è svolta nel ricordo di tanti momenti divertenti e spensierati segnati da un pizzico di nostalgia, ricordando altresì la lunga storia e l’evoluzione dell’Istituto Comandini fondato nel 1905, per il quale in occasione del centenario il prof. Riva unitamente ad altri docenti ha contribuito alla pubblicazione di un opera ricca di testimonianze, tra le quali è stata ricordata la dolorosa e drammatica vicenda della prof. Diana Jacchia, docente presso l’Istituto Comandini che nel dicembre del 1943 insieme alla sorella fu deportata nei campi di sterminio nazista da cui non fece mai ritorno. La serata si è conclusa con la consegna al nostro professore di un attestato di stima e affetto e con la promessa di ritrovarci presto.