Gli orari estivi della Biblioteca Malatestiana

Da oggi fino al 31 agosto, la Biblioteca Malatestiana osserverà i seguenti orari: i servizi al pubblico della biblioteca moderna, della mediateca e della biblioteca ragazzi saranno fruibili dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. La Biblioteca resterà chiusa al pubblico nella giornata di martedì 15 agosto. Il servizio di prestito interbibliotecario gratuito con le biblioteche del Polo Romagnolo sarà sospeso da martedì 8 al 22 agosto. I punti lettura e le biblioteche di quartiere afferenti alla Rete Bibliotecaria Cittadina Con.Te.Sto resteranno chiusi per tutto il mese di agosto. Il servizio di ‘PIC - prestito interbibliotecario cittadino’ ripartirà dalla prima settimana di settembre. Si invita l’utenza a restituire i libri in prestito a partire dalla riapertura dei servizi oppure per l’Hub di Borello utilizzando l’apposito box.

Il nuovo servizio Pic consente agli utenti dei servizi bibliotecari comunali di richiedere gratuitamente da una qualsiasi biblioteca della Rete Con.Te.Sto il prestito dei volumi conservati dalle altre. Pertanto, qualora il libro ricercato non dovesse essere disponibile nella biblioteca di riferimento, più vicina a casa, il cittadinoutente potrà richiederlo alla Biblioteca Malatestiana, oppure alle biblioteche dei quartieri Per tutte le altre informazioni contattare la Biblioteca Malatestiana allo 0547 610892 oppure inviare una mail a [email protected]