Gnola racconta 40 anni di storia del Museo della Marineria

L’Università per gli adulti di Cesenatico oggi dedica un incontro al Museo della Marineria, che ha recentemente compiuto 40 anni di vita. Fu infatti nel 1983 che vennero collocate in acqua le prime barche oggi antiche della Sezione galleggiante, secondo un progetto elaborato a margine del convegno tenuto nel 1977 sul tema "La Marineria Romagnola, l’uomo e l’ambiente", che fu il punto di partenza non solo del museo, ma anche del recupero e della valorizzazione della storia e delle tradizioni marittime di Cesenatico. Da allora, la vita del museo ha avuto molti momenti importanti, come la costruzione della Sezione a terra, l’attività con le barche naviganti e la creazione del "porto museo" con le barche tradizionali private che animano la vita del porto canale. Tutti questi passaggi sono testimoniati da immagini fotografiche e video, che sono ora l’occasione per ripercorrere questa storia. L’appuntamento si tiene oggi alle 16 nella sala convegni del Museo della Marineria, dove il relatore di eccezione è Davide Gnola, l’uomo che dal 1995 ha partecipato alla vita del museo, seguendone le azioni preparatorie e l’allestimento, per poi diventarne direttore dall’apertura della Sezione a terra nel 2005.

Giacomo Mascellani