Goleada dei giovani del Cavalluccio. Crotone travolto, +6 sul Benevento

Una Primavera 2 disinvolta quella che ha sovrastato per 5-0 il fanalino di coda Crotone, pur giocando con un uomo in meno per una settantina di minuti (espulso Tampieri 18 ‘ pt). Così i bianconeri ottengono la quarta vittoria di fila e l’undicesimo successo interno su altrettante partite, portando a +6 il vantaggio da capolista sulla seconda Benevento impegnata oggi contro la terza forza del campionato, il Pisa. La goleada romagnola permette anche di ottenere, con 71 reti segnate, il miglior attacco di tutti i campionati Primavera.

Gara già chiusa dopo il primo tempo e i primi due minuti della ripresa. Trascorsi 10 minuti della prima frazione va in gol il bomber Coveri che venerdì sera a 18 anni ha debuttato in serie C contro l’Entella, poi nonostante l’espulsione di Tampieri dopo una trentina di minuti raddoppia Abbondanza e ad inizio ripresa infila la terza rete Castorri (sesto gol in campionato). Tutto estremamente facile per i romagnoli che segnano altre due reti in nove minuti con Tosku che a inizio ripresa aveva sostituito Coveri.

Cesena: Montalti, Abbondanza (21’ st Domeniconi), Mattioli, Campedelli (21’ st Valmori), Valentini, Pitti, Tampieri, Castorri (29’ st Giovannini), Amadori, Ghinelli (21’ st Ronchetti), Coveri (1 st Tosku). Reti: 10’ pt Coveri, 29’ pt Abbondanza, 2’ st Castorri, 19’ e 28’ st Tosku. Cesena quindi sempre in testa a +6 in attesa del risultato di oggi del Benevento con il Pisa. Prossimo turno (22esima giornata) a Napoli, mentre il Benevento sarà a Pescara.