Gran finale per la vetrina dei giovani artisti

Ricco evento di fine mostra si terrà oggi dalle 18 all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi per la conclusione dell’esposizione collettiva intitolata ’Vetrina per Giovani Artisti’ curata da Pierre Bonaretti, Orlando Piraccini, Angelo Fusconi e Nadia Monti. Sono ben sette i giovani artisti del territorio romagnolo che espongono le loro opere in Officina dell’Arte: Brigitta Bonaldo, Zinaida Capatina, Matilde Fabbri, Michele Fontana (Millo 00), Susanna Lelli, Maria Chiara Pacchierini e Gaia Venturelli. Dopo l’Art Talk sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.