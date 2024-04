Gran Premio Martiri della Libertà, Sidermec trionfa. Volata vincente di Patuelli sul rettilineo d’arrivo

Grande soddisfazione nel team Sidermec-Fratelli Vitali con la vittoria del ravennate Patuelli Luca (al secondo anno) nella gara ciclistica 70° Gran Premio Martiri della Libertà, organizzata il 1° aprile a San Bellino (Rovigo). Erano 143 i corridori (fra questi i migliori velocisti del panorama italiano) al nastro di partenza di questa classica di primavera.

Nel circuito prettamente pianeggiante la gara si è svolta a velocità elevatissima con il gruppo - quasi sempre in fila indiana - pronto a chiudere diversi tentativi di fuga. Tra le squadre più attive la Nordest Villadose la quale, a due giri dal termine, è riuscita ad evadere dal gruppo con due ciclisti ai quali si sono accodati De Longhi (Caneva) poi, in vista dell’ultimo giro, anche Patuelli della Sidermec. In pochi km di collaborazione il quartetto è riuscito a guadagnare un discreto vantaggio e, a meno 3 km dal traguardo, radiocorsa indicava in 33 secondi il vantaggio dei fuggitivi sulla testa del gruppo, all’interno del quale le squadre dei velocisti cercavano un disperato recupero.

Al triangolo rosso dell’ultimo km la Villadose, forte del vantaggio numerico, tenta la sorpresa con Sporzon che però viene ripreso magistralmente da Patuelli che, sul rettilineo d’arrivo, compie l’impresa con una volata di forza che non ha lasciato speranze agli avversari. Il gruppo giungeva dopo una manciata di secondi con un testa a testa tra velocisti, già plurivincitori con Marchi che si impone su Quaglio, Stella ed un ottimo Pierini (Sidermec) agguanta l’ottava piazza. Grande vittoria in Veneto del team Santangiolese e iniezione di fiducia per i prossimi importantissimi appuntamenti d’aprile.

La classifica finale: 1. Luca Patuelli (Sidermec) che ha percorso i 97,2 Km in 2h11’50’’ 97,2 con una media 44,238 Km/h; 2. Cristian Sinigaglia (Nordest Villadose); 3. Lorenzo De Longhi (Gottardo Giochi); 4. Eros Sporzon (Nordest Villadose); 5. Tommaso Marchi (Borgo Molino); 6. Christian Quaglio (Nordest Villadose); 7. Davide Stella (Gottardo Giochi); 8. Diego Pierini (Sidermec); 9. Thomas Tottolo (Industrial Moro) 10. Martin Gris (Industrial Moro).

Edoardo Turci