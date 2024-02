Grande festa per l’officina Dalmo

Grande festa al ristorante Caterina di Savignano sul Rubicone per l’officina di Renzo Dalmo, sita in via Emilia Est 6, che ha festeggiato i 50 anni di attività. Più di tre ore passate a tavola a raccontare episodi, aneddoti, storie di un’officina nata originariamente nel 1957 sempre nella stessa sede per opera di Vittorio Dalmo, babbo di Renzo e dello zio Natale fratello di Vittorio. Dal 1974 titolare è Renzo Dalmo che si avvale della collaborazione della moglie Renata, del figlio Paolo e della nuora Martina. Nel corso dei 50 l’officina è stata ampliata e rimodernata con nuove attrezzature per le auto di oggi rispetto a quelle degli anni ‘50. Tanti i messaggi di congratulazioni per queste nozze d’oro con la meccanica arrivati dalle decine di clienti dei vari comuni della Valle del Rubicone, dal Cesenate e dal Riminese.

e. p.