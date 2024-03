Greco, Berti e Zamagni in Under 17

Tutto pronto per il debutto della Rappresentativa di Lega Pro Under 17 al torneo nazionale ’Mario Meggioni – Walter Righi’ che si disputerà da oggi al primo aprile a Borgaro Torinese. Nel girone A sono presenti Borgaro Nobis 1965, Juventus Fc, Hellas Verona e la Rappresentativa Regionale Vda, mentre nel girone B sono inserite Sk Austria Klagenfurt, Chisola Calcio, Genoa e la Rappresentativa Under 17 della Lega Pro.

I giovani calciatori di Serie C, selezionati dal ct Daniele Arrigoni che si era detto molto soddisfatto delle prestazioni offerte nelle ultime uscite contro Roma e Fiorentina, si sono radunati ieri in Piemonte, partecipando a un allenamento prima dell’esordio nella competizione contro lo Sk Austria klagenfurt. Per l’occasione sono tre i bianconeri convocati: il difensore Nicolò Greco e i centrocampisti Filippo Berti e Davide Zamagni.