Guado di Piaia, ultimati i lavori sul fiume Savio

E’ giunto a soluzione l’annoso problema del ponte/guado di Piaia, in località Taibo di Mercato Saraceno, crollato nel gennaio 2013 (un precedente è avvenuto anche a metà degli anni ‘90), a seguito del ’sifonamento’ del fiume Savio in piena. Nei giorni scorsi è stato inaugurato dopo l’intervento realizzato con contributi regionali per circa 180 mila euro e 90 mila euro circa di risorse comunali, per un importo complessivo di 270 mila euro. Complesso l’iter di autorizzazione, che ha richiesto l’approvazione in Consiglio comunale di una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, stante la necessità di collocare l’opera in una posizione diversa e più consona dal punto di vista della sicurezza idraulica. Anche la fase di realizzazione è stata resa più complessa dagli eventi alluvionali del maggio 2023; si è resa infatti necessaria una variante progettuale che ha comportato un incremento dei costi dell’appalto. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Clas Soc. Coop. di Bagno di Romagna, sotto la direzione lavori dello studio Arc.Lab. di Ravenna, ed in particolare dell’architetto Aida Morelli. La sindaca di Mercato saraceno Monica Rossi assieme all’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Giovannini esprimono soddisfazione per la conclusione dell’opera: "Siamo riusciti, con grande impegno, a realizzare il guado di Piaia. Va precisato che, come per tutte le opere di questo genere, per loro natura inondabili, anche questo guado garantirà l’attraversamento del fiume per gran parte dell’anno, mentre non sarà percorribile in caso di piene importanti".

Edoardo Turci