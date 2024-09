Hanno sfilato i cavalieri. E oggi in scena la Giostra

Dame, nobili e cavalieri a passeggio per Cesena, come ai tempi che furono tra il 1465 e il 1838, durante i quali la città malatestiana ospitò la Giostra all’Incontro, concessa in privilegio speciale e perpetuo da Papa Paolo II alla città. Ieri si è entrati nel clou della settimana di eventi dedicati a riporre una tradizione secolare che l’associazione ‘Giostra di Cesena’ da anni sta valorizzando con l’intento di farne un appuntamento fisso di richiamo nazionale.

In particolare nel pomeriggio dalle 18 un corteo storico si è avviato da palazzo Guidi in corso Comandini per sfilare lungo le strade del cuore della città, presentando la giornata conclusiva, quella in programma oggi e che avrà il suo apice appunto nella disputa della Giostra. Il programma odierno è comunque ricco di eventi, visto che si aprirà già alle 10 quando in piazza del Popolo si disputerà la giostra all’anello a cura dell’associazione Moreno Ranch. Sempre alle 10, ma in piazza Almerici, sarà presentata la mostra delle antiche arti e dei mestieri. Alle 17 in piazza del Popolo ci sarà la Giostra all’Incontro. La rievocazione della manifestazione, torna così per il terzo anno consecutivo all’ombra della Fontana Masini. I giostranti (appartenenti alla Asd Cavalieri del Re Nero) saranno cinque, assegnati ognuno a un quartiere. Dal sorteggio sono stati esclusi i quattro quartieri che hanno partecipato all’edizione 2023, cioè Centro urbano (vincitore lo scorso anno), Al Mare, Cervese Sud e Cesuola.

Le manifestazioni e gli spettacoli saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Ci saranno anche due tribunette da 130 e 150 posti. Una volta raggiunta la capienza la piazza sarà chiusa. La programmazione potrebbe subire variazioni a causa del maltempo o di imprevisti. Le informazioni potranno essere richieste ad Aps Giostra di Cesena scrivendo a giostradicesena@gmail.com, o al sito www.giostradicesena.org, tramite le pagine Facebook e Instagram della stessa associazione.

Luca Ravaglia