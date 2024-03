Henning torna al Manuzzi: "Una partita spettacolare"

Felpa del Cesena, birra in mano e sorriso ben stampato sul viso. Con questa divisa d’ordinanza, ma senza il “Pupazzen”, la mascotte bianconera che lo ha accompagnato anche nelle ospitate a “Quelli che il calcio” quando il Cesena militava in serie A, si è rivisto venerdì sera all’ Orogel Stadium Manuzzi Henning Tatje il super tifoso bianconero che da anni, dalla Germania, segue con passione le vicende del Cavalluccio e che quando può scende in Romagna per tifare “dal vivo” quella che è diventata la sua squadra del cuore.

"Sono passati quattro anni dall’ultima volta che sono venuto al Manuzzi – ha raccontato al termine della partita Cesena-Entella, chiusa 4-0 a favore del Calavalluccio –. Tra Covid e qualche problema in famiglia, con mio padre molto anziano, non sono più riuscito a venire. L’ultima volta fu nel 2019, era il campionato di serie D, la partita Cesena-Castelfidardo. Anche quel giorno, ora che ci penso vincemmo 4 a 0".

Tanti gli amici e tifosi che l’hanno salutato e che si sono fermati a scambiare quattro chiacchiere: "Avevo un po’ paura a tornare – ha confessato, ridendo – . Dopo tante vittorie magari proprio stasera finiva con una sconfitta e qualcuno poteva pensare che porto sfortuna. Con che faccia mi sarei ripresentato qui? Invece ho assistito a una partita spettacolare, il Cesena è veramente forte".

"Ritorno a casa già domani (ieri, per chi legge, ndr) in mattinata". Prima di lasciare i cancelli dello stadio, però, a chi gli chiedeva se sarebbe andato subito in albergo per riposare un po’, ha risposto: "Prima devo andare al Bombonera a salutare i ragazzi della curva e a bere un’ultima birra insieme a loro". "Comunque ci rivediamo presto – ha detto infine –. Magari il giorno in cui festeggeremo il ritorno in serie B".

Andrea Baraghini