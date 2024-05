"Ho visto il finimondo". Proiezione da tutto esaurito

Arriva finalmente a Cesena questa sera la proiezione del docufilm "Ho visto il finimondo – Il racconto dell’alluvione" prodotto da Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino nell’anniversario dell’esondazione che ha collpito la Romagna. L’appuntamento è alle ore 21 al cinema Eliseo di Cesena. L’ingresso alla serata è libero con prenotazione, ma i posti disponibili sono esauriti da diversi giorni – era prevista una registrazione online sul sito del Carlino, ora chiusa – ma in caso di disdette dell’ultima ora o mancate presentazioni sarà ammesso in sala chi si presenta direttamente all’entrata del cinema. Il consiglio è comunque di tenere monitorata la pagina www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo in caso di sponibilità dell’ultima ora. Per gli spettatori già prenotati, all’entrata è sufficiente fornire nome e cognome registrati online.

Tutte le serate di proiezione tenutesi nelle città dell’Emilia-Romagna sono andate finora sold out. Dopo la ‘prima’ a Bologna, alla presenza del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, tutto esaurito anche nelle successive tappe tenutesi a Lugo, Ravenna, Imola e Faenza. Domani sera proiezione al cinema Astoria di Forlì.

Il docufilm "Ho visto il finimondo", realizzata da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo (musiche originali di Marco Reno Solferini), racconta con il taglio dell’inchiesta giornalistica l’alluvione e la situazione dopo un anno, dando la parola ai protagonisti delle storie più eclatanti, a partire da Fabiana Manzoni, la giovane madre cesenate che ha messo in salvo il figlioletto Valentino in via Ex Tiro a Segno grazie all’intervento a nuoto di un vicino di casa, Giorgio Panic.

La serata al cinema Eliseo prevede un momento di saluti iniziale, seguito dalla proiezione del documentario e poi da una discussione con gli autori, il presidente della Bcc ravennate forlivese imolese Giuseppe Gambi e il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Il documentario ha il patrocinio della Cineteca di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e il sostegno della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. "Vogliamo dare voce a chi, in questa vicenda, voce non l’ha avuta – ha detto Valerio Baroncini –. Spesso, quando si racconta questa alluvione, si racconta il grande cataclisma e le persone finiscono per essere solo numeri, tante volte si dimenticano le storie". "È trascorso un anno dall’alluvione – ha dichiarato il sindaco Lattuca – ma il ricordo di quei drammatici momenti ci accompagna ancora oggi e continuerà a vivere in tutti noi cesenati". "Per Cesena – prosegue Il sindaco Lattuca – l’emergenza alluvione non finirà fino a quando l’ultimo danno non sarà risarcito, fino a quando tutte le persone ancora fuori casa non saranno tornate nella propria abitazione, fino a quando non saranno realizzate quelle opere strategiche che innalzeranno il livello di sicurezza del nostro territorio"

"Ho visto il finimondo" è anche un podcast. Ogni venerdì esce una nuova puntata, ascoltabile dal nostro sito web e sulle principali piattaforme streaming come Spotify e Google Podcast.

re.ce.