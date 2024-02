I 15 anni del circolo Giulio Cesare. Oggi grande festa in via Firenze

Inizia oggi alle 15 la festa del 15° compleanno del circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare, in via Firenze 4 a Gatteo Mare, con buffet e torta per tutti. Fondato nel 2009, il circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare conta circa 250 soci, dal 2016 presidente è Terzo Tosi (foto), e organizza tornei di biliardino, scala 40 e poi tombole e lezioni di zumba e di computer, cene sociali. Il Giulio Cesare è l’unico circolo ricreativo e culturale che esiste a Gatteo ed è aperto tutti i giorni dalle 12 fino a tarda sera.

"Fino al 2009 per gli adulti, gli anziani e, soprattutto le signore, da ottobre ad aprile era un problema dove potere passare una serata in compagnia – commenta Tosi –. In via Firenze c’erano i locali della ex scuola elementare, costruiti nel 1957 e chiusi da una quindicina d’anni. Per quindici anni abbiamo continuato a chiedere all’amministrazione comunale un locale dove poterci ritrovare alla sera. Con l’aiuto della consulta di quartiere di Gatteo Mare siamo riusciti a convincere l’amministrazione a darci questi locali. In poco tempo siamo arrivati a oltre 300 soci".

Il primo presidente è stato il compianto Antonio Tosi detto Tonino; poi Sergio Fattori per quattro anni e dal 2016 Terzo Tosi. "Nel 2023 abbiamo effettuato 4.372 servizi, operando tutti i giorni dell’anno, comprese le festività. Abbiamo una trentina di volontari, questa è la nostra forza. – conclude il presidente –. Rispetto all’anno scorso abbiamo aumentato i nostri servizi del 10%. Speriamo di incrementare ancora nel 2024".

