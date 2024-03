I 5 Stelle schierati al fianco del candidato Pd

Il Movimento 5 Stelle di San Mauro Pascoli ha reso ufficiale la sua partecipazione al fianco di Moris Guidi, candidato sindaco per il Partito Democratico nella coalizione di centrosinistra Per San Mauro.

"Il nostro impegno nei confronti di San Mauro Pascoli è iniziato da settimane, attraverso un confronto costruttivo con Moris Guidi – dice Gianni Bianchi, attivista di spicco del Movimento –. La nostra visione programmatica, incentrata sull’ambiente e sulla coesione sociale, trova piena corrispondenza con i principi guida del progetto Per San Mauro. Non si tratta di un semplice accordo politico, ma di una condivisione di obiettivi nata dal basso, grazie al lavoro dei nostri tavoli programmatici e all’ampio coinvolgimento dei cittadini".

"La lista civica ‘Per San Mauro’ rappresenta per noi una preziosa occasione per promuovere le nostre idee e continuare il lavoro e gli investimenti significativi avviati dall’attuale sindaca, Luciana Garbuglia – aggiunge Mauro Frisoni, coordinatore provinciale e consigliere comunale a Savignano –. La nostra alleanza mira a un rinnovamento civico e progressista per la città".

Parallelamente, il Movimento 5 Stelle prosegue il rafforzamento della sua presenza territoriale con la recente attivazione del gruppo Savignano Rubicone e Mare. Giuseppe D’antonio, attivista del Movimento, sottolinea l’importanza dell’ascolto e del coinvolgimento delle comunità locali per indirizzare azioni politiche volte al miglioramento concreto delle condizioni di vita, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione. Le prossime settimane saranno importanti per definire il ruolo che il Movimento 5 Stelle assumerà nella competizione elettorale di San Mauro Pascoli, in attesa della presentazione ufficiale della squadra di Guidi.

Ermanno Pasolini