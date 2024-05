I candidati sindaci all’esame delle imprese

Gli imprenditori della CNA hanno incontrato, all’Enosteria del Teatro a San Piero, due dei tre candidati a sindaco del Comune di Bagno di Romagna. Alla presenza di Federico Giovannetti, presidente CNA Area Cesena Val Savio, si sono confrontati Enzo Montalti, sostenuto dal PD e dalla lista civica di centrosinistra "Insieme per Bagno di Romagna", ed Enrico Spighi della Lista civica "Visione Comune", sulle tematiche proposte dall’Associazione di categoria. Il candidato sindaco Olinto Bergamaschi, della lista civica "Andare Oltre" (sostenuto dal centrodestra) ha dovuto disertare l’incontro causa impegni inderogabili. Questa prima occasione di confronto diretto fra i candidati, durante la quale sono state discusse le posizioni delle diverse forze politiche su tematiche rilevanti per le aziende, si è svolta davanti a una platea di imprenditori associati alla CNA. In particolare, sono stati dibattuti i temi della semplificazione amministrativa, della tassazione locale, del sostegno alle imprese, degli ambiti di intervento sovracomunali, dell’abusivismo e della sicurezza. I candidati hanno valutato le proposte CNA, integrandole con quelle dei propri programmi elettorali. Al termine dell’incontro, ogni candidato ha presentato le prime tre priorità per il Comune e ha fatto un appello al voto. Dopo aver risposto ad alcune domande del pubblico, l’incontro promosso dalla CNA si è concluso con l’augurio del presidente Giovannetti di poter avere un rapporto proficuo con la nuova amministrazione e un confronto continuo con le forze che rappresenteranno l’opposizione in Consiglio comunale.

gi. mo.