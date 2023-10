’I cattivi ragazzi’ tornano in città, riprese in diverse zone di Ponente

’I cattivi ragazzi’ tornano a Cesenatico. Nei giorni scorsi la troupe della serie ’The Bad guy’ di Amazon Prime Video, ha raggiunto la località per girare la seconda serie per il piccolo schermo, che lo scorso inverno ebbe un buon successo, con protagonisti gli attori Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. La produzione è della Indigo Film, che investe per distribuire poi la serie in tutto il mondo. Le riprese sono state effettuate nella zona delle colonie di Ponente, in via Magellano dove c’è il parco di Atlantica e più a nord dove c’è il Cesenatico Camping Village, che sono i luoghi scelti anche nella prima serie.

La trama ruota attorno ad episodi di criminalità e traffici di una organizzazione mafiosa che gli autori hanno ambientato in Sicilia. Luigi Lo Cascio veste i panni di Nino Scotellaro, un magistrato che lavora proprio sul fronte della mafia, alla caccia di criminali ed in particolare il boss di una cosca, Mariano Suro, responsabile di omicidi e fatti di sangue. Claudia Pandolfi interpreta invece la moglie del magistrato, figlia di un giudice ucciso dai mafiosi.

Con la decisione di Amazon di girare altre scene importanti in questo territorio, si conferma la vocazione di Cesenatico, che è considerato evidentemente un ottimo set, visto che negli ultimi anni sono state parecchie le produzioni televisive che hanno deciso di portare le troupe nei luoghi simbolo della città rivierasca, come ad esempio il centro storico, il lungomare e piazza Costa, mentre la zona di Ponente ed in particolare quella delle colonie, è stata scelta da giovani esordienti, come il rapper Erebus One, all’anagrafe Giampiero Baldisserri, che vi ha girato il suo primo video.

g.m.