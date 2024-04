I civici "Una lista per il bene dei nostri figli"

"Una lista civica trasversale per il bene dei nostri figli", è stata presentata così ieri mattina da Luigi Cannito nuova risorsa per Cesena Siamo Noi, la lista civica formata da 19 uomini e 13 donne. "Una lista trasversale - ha detto Denise Parise, consigliere comunale - in cui la civicità è l’aspetto fondamentale". "Se dovessi fare un bilancio di questi ultimi cinque anni di mandato – continua Parise – da un punto di vista ambientale e urbanistico questa Amministrazione ha lasciato un po’ di dubbi, la cementificazione continua ad essere presente nel nostro territorio e per noi è un grande problema. La città ha bisogno di qualcosa di alternativo". Il candidato sindaco per Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi, ha sottolineato i punti fermi su cui verte il programma il programma politico. "Cesena Siamo Noi - ha detto Giangrandi – resta una lista molto forte sul tema dell’ambiente. L’urbanistica è da rivedere nel suo insieme, per quel che riguarda l’ambiente abbiamo già proposto una piantumazione da 150mila alberi, si tratta di un progetto importante e complesso; puntiamo allo sviluppo economico e non siamo qui per fare un compitino da sei meno ma per progetti complessi che vedranno la realizzazione tra 30 anni". "Sulla coalizione con Cambiamo e Italia Viva – prosegue il candidato sindaco – è stato un passaggio non semplice, ma sottolineo che non siamo un partito unico, siamo tre movimenti staccati con delle differenze che sono però in grado di trovare un compromesso".

Tra i candidati c’è anche Beppe Rotelle che vuole portare avanti i diritti dei disabili. "Mi candido con Cesena Siamo Noi – ha detto Beppe Rotelle – perché mi hanno sempre ascoltato e non mi hanno mai trattato come un disabile, in questa città c’è un grosso problema che riguarda i wc per i disabili. La sede di Cesena Siamo Noi è l’unica che ha la rampa che permette l’accesso dei disabili".

Il terzo polo civico ha come obiettivo principale arrivare al ballottaggio: "Noi veniamo dal mondo civico – ha detto Giangrandi – e ragioniamo in modo diverso dai politici, non ci interessa solo il risultato. E’ una sfida complicata ma ci proviamo. Nella mia vita, anche nel calcio, non ho mai giocato per perdere. E’ passato a livello mediatico che c’è stata una fuga da Cesena Siamo Noi, ma questo è falso, il nostro è un movimento aperto ed erano entrate anche persone lontane dall’impegno politico".

I candidati: Denis Parise 55 anni; Luigi Cannito 44 anni; Mauro Contino 40 anni; Silvia Scalesciani 40 anni; Severi Gianni 51 anni; Fabrizio Desanti 49 anni; Claudia Battistini 60 anni; Paolo Cavallucci 68 anni; Triolo Emanuela 53 anni; Mario Picone 57 anni; Giuseppe Scarnera 47 anni; Melanie Guiducci 35 anni; Enrico Pheliponm 42 anni; Pasquale Flagiello Anni 53; Daniele Zavalloni 70 anni; Arianna Baldacci 31 anni; Maria Rovito 44 anni; Giacomo Zoffoli 51 anni; Gherardi Fabrizio 50 anni; Fabrizio Faberi 57 anni; Yakine hicham 53 anni; Maria Grazia Gardelli 60 anni; Cavallo Genny 36 anni; D’Ursi Beppe Rotelle 57 anni; Michele Massaro 53 anni; Paola Ercolani 54 anni; Giuseppe Greco 48 anni; Raffaella Pirini; Manuela Balzoni; Enrica Balestra; Catia Merenda; Fabrizio Fagioli.