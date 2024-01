I commercialisti presentano la professione agli studenti

Ordine dei dottori commercialisti e Unione dei giovani commercialisti provinciali in campo con un progetto all’istituto tecnico economico Serra per accompagnare gli studenti al mondo del lavoro, a familiarizzare con la realtà economica e aiutarli nelle scelte del percorso successivo al diploma di maturità.

È stato avviato da parte di un pool di dottori commercialisti un ciclo di quattro incontri con gli studenti delle classi quinte, in cui viene presentata la professione del commercialista, si affrontano i temi della sostenibilità d’impresa, dell’impatto della normativa fiscale sui bilanci, dell’evasione fiscale e del futuro previdenziale dei giovani.

I commercialisti iscritti all’Ordine provinciale sono 654 (354 uomini e 287 donne) e 13 all’elenco speciale dei non esercenti la professione, oltre a 13 società tra professionisti. I giovani under 36 sono 57. I commercialisti con studio a Cesena sono 198.

"Come commercialisti – dichiarano il presidente dell’Ordine provinciale Pier Domenico Ricci e quello dell’Unione Giovani Commercialisti Francesco Mondardini – prestiamo attenzione al mondo della scuola e ai giovani, per contribuire alle loro scelte consapevoli nel percorso di studi e avvicinarli alle realtà professionali, in continua evoluzione e non di rado differenti rispetto a quanto prefigurato dall’immaginario collettivo. A questo proposito, la professione del commercialista non si occupa più soltanto di contabilità e dichiarazioni fiscali, ma opera anche in campi quali la sostenibilità, gli assetti societari e la prevenzione della crisi d’impresa".

"L’istituto Serra in cui si sono formati tanti futuri commercialisti – mette in luce il dirigente scolastico Paolo Valli - ha sempre promosso e incoraggiato iniziative volte a rafforzare la collaborazione con le realtà del territorio nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, con l’obiettivo di agevolare i nostri studenti nelle scelte professionali e di offrire un quadro formativo sempre più aderente all’evolversi della realtà socio-economica".