I consigli degli esperti "Come ripulire le case"

Cinque esperti nel campo del risanamento edilizio hanno messo a disposizione le loro conoscenze per suggerire i comportamenti da adottare per ripristinare la salubrità dei locali alluvionati. L’incontro pubblico ‘Dopo l’acqua: come ripristinare la salubrità nei nostri edifici’, organizzato dalla realtà di ricerca multidisciplinare ‘Spazi indecisi’ e dagli architetti Prya Baldazzi e Pier Nicola Currà, si è tenuto venerdì sera nella sede del quartiere Oltresavio in piazza Magnani, ed è stato seguito in streaming da 1600 persone. "In questo momento – spiega l’architetto Prya Baldazzi – abbiamo voluto organizzare questo evento a titolo completamente gratuito per la popolazione di Cesena, dato che lavoriamo in città e ci sembrava doveroso dare un contributo alla popolazione. Hanno partecipato cinque relatori esperti che hanno messo a disposizione le loro competenze: Marco Argiolas, Marco Manca, Gualtiero Piccinni, Daniele Stevoli e Giacomo Tozzi. "I relatori sono intervenuti collegandosi dalle loro case dalla Lombardia, dalla Toscana e dalla Sardegna – dice l’organizzatrice – l’evento è stato molto seguito e ci sono state tante domande da parte degli intervenuti su come affrontare la salubrità degli edifici. Il consiglio è stato quello di cercare di arieggiare i locali e le case il più possibile tenendo le finestre aperte e utilizzando deumidificatori e ventilatori. Se c’è la possibilità, è stato anche consigliato di accendere il riscaldamento per togliere l’umidità, nei casi in cui l’elettricità non sia saltata e le caldaie non siano state danneggiate".

E’ emerso nell’incontro che in alcuni casi sono state ripulite le pareti con le idropulitrici, ma gli esperti suggeriscono di non andare a ribagnare i muri. Per ripristinare le pareti è stato consigliato di utilizzare materiali semplici, come la calce e i sali di boro che sono molto economici e danno ottimi risultati. L’architetto Marco Manca ha spiegato che l’intonaco in calce si asciuga molto velocemente mentre gli intonaci cementizi impiegano più tempo, ma in ogni caso è sempre necessario verificare che le pareti siano ben asciutte prima di fare qualunque applicazione. Molte persone hanno spiegato che la problematica maggiore che stanno vivendo in questo momento è la presenza di tanto fango in casa che in alcuni casi ha già iniziato a seccarsi. Gli esperti hanno detto che "il fango va spazzolato via e non lavato e che si può asportare una volta che è asciutto, perché perde la sua adesione e viene via tranquillamente". "Nel caso di allagamenti – ha detto Gualtiero Piccini – si dovrà tenere conto anche dell’eventualità di possibili contaminazioni dovute ad acque luride e quindi considerare una successiva sanificazione dell’ambiente".

Annamaria Senni