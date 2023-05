I futuri elettricisti pronti ad aiutare

Riprendono oggi le attività per gli studenti dei corsi Enaip di Forlì-Cesena, dopo la chiusura per l’emergenza estesa a tutti gli allievi delle scuole cesenati e forlivesi. "Oggi ripartono i corsi per gli studenti della Efp che concludono l’iter scolastico dopo 9 anni di scuola precedente - spiega Federica Assirelli di Enaip - anche noi, come le scuole superiori di Forlì e Cesena, avevamo sospeso tutti i corsi. Gli studenti che seguono i corsi nell’ambito elettrico e termoidraulico in questi giorni si sono molto prodigati per aiutare le aziende dove avevano fatto gli stage, e ci sono arrivati i ringraziamenti da parte delle stesse. Tanti studenti hanno prestato il loro aiuto nelle zone alluvionate, ognuno come poteva, e ora siamo contenti che possano ritornare sui banchi in presenza ad imparare un mestiere. Anche loro, come tutti, hanno bisogno di un graduale ritorno alla normalità".

I corsi Enaip sono gratuiti per tutti i ragazzi interessati. Sono circa 130 gli studenti che rinizieranno oggi tra Forlì e Cesena, studenti che vanno dai 15 ai 18 anni.

A Forlì riprenderanno oggi i corsi nell’ambito elettrico,

termoidraulico e elettronico, mentre a Cesena riprendono i corsi nell’ambito meccanico e abbigliamento-moda.

La fondazione Enaip è l’organo di formazione Acli di Forlì e Cesena. Organizza ogni anno corsi di formazione professionale e percorsi di qualifica gratuiti per gli studenti che devono completare gli studi, corsi di avvio al lavoro e formazione specifica per l’acquisizione di qualifiche tecniche. La fondazione Enaip Forlì-Cesena conta 5 sedi sul territorio provinciale, attrezzate con l emigliori dotazioni informatiche e laboratori all’avanguardia per la formazione specifica.

Annamaria Senni