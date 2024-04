I Galletti a caccia della promozione. Oggi match point con il Modena

Oggi potrebbe essere il giorno giusto. Dopo la nettissima vittoria sul Formigine nel campionato di rugby di serie B, per il Romagna Rfc è il momento della prova sul campo del Modena Rugby.

I galletti sono ormai a un passo dalla promozione e sono a caccia di un risultato utile per assicurarsi con due giornate di anticipo la certezza matematica del primo posto che vale la A. Obiettivo è dunque quello di sfruttare al meglio questo ‘match point’ per allungare la striscia positiva di questa stagione e confermare l’imbattibilità.

Per farlo però ci sarà da superare un ostacolo per nulla semplice, dato che il Modena è ancora in corsa per contendere a Colorno e Bologna il secondo posto e sicuramente darà battaglia ai romagnoli, potendo contare anche sul prezioso fattore campo: al Collegarola infatti i modenesi hanno inanellato una serie di risultati positivi, frenando solo in un paio di occasioni, la sconfitta di misura con Bologna e il pareggio con San Benedetto.

Motivo in più per i Galletti per cercare di portare a casa un risultato positivo, anche per spezzare il tabù delle trasferte sui campi delle dirette inseguitrici, dato che gli unici punti lasciati per strada in questa stagione da record (90 punti raccolti, quasi 200 mete segnate e solo 27 subite finora) sono quelli dei pareggi a Colorno e Bologna. Il match inizierà alle 15.30.