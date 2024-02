I Galletti a caccia di punti. Oggi in campo contro Jesi

Il campionato di rugby di Serie B entra nella sua fase centrale, con gli appuntamenti della quarta giornata di ritorno in programma oggi a conclusione di un febbraio piuttosto serrato. Un mese in cui il Romagna ha confermato l’ottimo passo del girone di andata, facendo il pieno di punti, come dimostra la classifica che vede i Galletti al comando con 67 punti e con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. La strada da fare però è ancora lunga ed evitare passi falsi resta d’obbligo in un girone in cui le insidie non mancano, domenica dopo domenica, a partire dalla sfida casalinga odierna in programma contro Jesi, inizio ore 14.30.

I Galletti dovranno cercare di sfruttare al meglio questa occasione per consolidare il distacco dalle inseguitrici, approfittando del nuovo scontro diretto, dopo quello di settimana scorsa tra Colorno e Modena, tra Bologna e Colorno, che vale il secondo posto. La squadra con base a Cesena ha in ogni caso il destino pienamente nelle sue mani e può permettersi di scendere in campo pensando soltanto a sé stessa, a prescindere da tutto il resto. Lo certificano la classifica, ma soprattutto l’atteggiamento di un gruppo che è arrivato fin qui dimostrando di avere il pieno controllo del torneo, meritando ampiamente il primo posto con ampio margine di vantaggio sugli inseguitori.

Ecco i convocati in vista della gara di oggi pomeriggio: Bissoni, Burioli, Calbucci, D’Agostino, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Fiori, Giannuli, Greene, Lamptey, Maiga, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Perju, Piccirillo, Scermino, Sergi, Sparaventi, Tauro, Vincic. Oggi inoltre tornerà in campo anche la squadra femminile del Romagna Rfc, che inizierà il girone di ritorno con la prova casalinga con il Forum Iulii, franchigia che riunisce le realtà del Friuli Venezia Giulia. La partita si giocherà sul campo di Ravenna di Via Isonzo alle 14.30.

Luca Ravaglia