I generali da tavolo muovono le loro truppe

Tutto è pronto per l’undicesima edizione del campionato di Risiko, che a gennaio e febbraio si tiene al Mamy’s, il ristopub al piano terra del Grand Hotel Cesenatico. La serata di apertura è domani alle 21, e a seguire si disputeranno gli altri turni in calendario il 15, 22 e 29 gennaio, sempre alle 21. La regola è delle 4 partite somma punti, con uno scarto che può essere la prestazione peggiore o una assenza. Terminata questa fase di eliminazione, il 5 febbraio si disputeranno le semifinali e il 12 febbraio si giocherà la finalissima. Anche questi incontri si terranno al Mamy’s a partire dalle 21 ed in contemporanea, a febbraio, si terranno anche delle serate open amichevoli. La partecipazione al campionato costa 3 euro a partita e l‘iscrizione si fa direttamente nella serata di gara dalle 20 alle 21. Info al 392 6541914 ed è possibile anche effettuare una pre-iscrizione allo stesso numero, inviando un messaggio whatsapp.

Ogni sera saranno premiati ciascun vincitore al tavolo e sarà assegnato un premio al vincitore della lotteria "tre uno in attacco". Sono inoltre previsti premi per i 4 finalisti. Per poter partecipare al campionato, in fase d’iscrizione, è necessario accettare il regolamento del torneo e autorizzare la liberatoria per la privacy al Risiko Club Cesenatico "I Corsari". Il Campionato di Risiko di Cesenatico è valido per il ranking nazionale live d’Italia.

Giacomo Mascellani