I giovani della Uil da tutta Italia riuniti in riviera

"Ital Next Gen" è l’iniziativa che vede protagonisti i giovani della Uil provenienti da tutta Italia, che si sono dati appuntamento al Cesenatico Camping Village. Il sindacato ha radunato tutti gli under 35 per un momento di crescita, condivisione e formazione, con l’obiettivo di rendere in prospettiva il patronato più moderno, sulle basi della cultura dell’inclusione e della difesa dei diritti. Giuliano Zignani, stoprica colonna della Uil, crede molto nell’evento: "Accogliamo per tre giorni i nostri giovani, per socializzare e condividere assieme la formazione sui versanti del sistema pensioni, malattie, infortuni e altri temi. Abbiamo scelto il Cesenatico Camping Village perchè questo è il luogo ideale. Assieme agli italiani, ce ne sono anche di provenienti da Francia e Germania, per informarsi sulle novità, in un mondo del lavoro che cambia. Un domani la Uil sarà in mano loro e devono essere pronti". Le riunioni si tengono nella grande tensostruttura immersa nel verde e i giovani sono ospitati nelle case mobili. Nella giornata di giovedì assieme a Zignani ed al segretario regionale Marcello Borghetti della Uil Emilia Romagna, è intervenuto il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Ieri sera la Uil ha organizzato una grande grigliata, portando sulla brace 40 chilogrammi di porchetta e 500 pezzi fra salsicce, costolette e fette di pancetta.

g.m.