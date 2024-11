I magici eventi di Natale. Dal trenino di Santa Claus alle proiezioni in vetrina

Tutto si colora di magia in attesa della festa più sentita e amata dell’anno: il Natale. Un albero alto 14 metri, il trenino di Santa Claus, concertini, proiezioni in vetrina e tanto di più. Dal primo dicembre al 6 gennaio si susseguiranno eventi e iniziative da Borello al centro storico. Con l’esperienza ‘Vivi il Natale in città’ Cesena si appresta a vivere il periodo più magico dell’anno con una serie di proposte tese a far brillare l’intero territorio a partire dai quartieri più distanti dal centro storico. La prossima domenica le iniziative prenderanno avvio nel cuore di Borello con il tradizionale trenino di Santa Claus.

"Ci prepariamo ad accogliere il Natale – commenta l’assessora allo sviluppo economico Francesca Lucchi – con un calendario di eventi pensato con lo scopo di creare un clima di festa per tutti, soprattutto per i più piccoli che aspettano questo momento con grande gioia e curiosità, ma anche per valorizzare le attività commerciali e per incentivare momenti di aggregazione. In occasione delle festività natalizie la nostra città, anche grazie al contributo di singoli pubblici esercenti e di associazioni, si trasforma in un salottino in cui poter vivere ogni momento con grande spensieratezza. Novità di quest’anno è rappresentata dalla proposta di illuminare le vetrine vuote del centro che saranno interessate da proiezioni di cinema d’animazione realizzate ‘su misura’. Tali installazioni hanno evidentemente un elevato valore simbolico per rendere più attrattive le vetrine e le attività economiche del centro, che questo venerdì saranno protagonisti di una vera e propria anteprima natalizia, Cesena Shopping Night, proposta in occasione del Black Friday".

Tante le iniziative. Anche quest’anno il centro malatestiano si trasformerà in un piccolo villaggio illuminato a festa fino a lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania. Immancabili le luminarie natalizie che coloreranno le vie e le piazze a partire dall’8 dicembre e il grande albero addobbato alto 14 metri che sarà posizionato al centro di piazza Almerici. In piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo, verrà allestito il presepe della Fondazione Cassa di Risparmio. È già fruibile in piazza della Libertà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio attorniata dalle casette natalizie dove sarà possibile acquistare vin brulé, dolciumi e motivi decorativi. Piazze e vie del centro saranno collegate grazie al trenino di Babbo Natale, gratuito per tutte le bambine e i bambini. Non mancheranno artisti, musicisti di strada, i Babbi Natale che distribuiranno dolciumi in sella alla loro vespa, la Marching band che delizierà i pomeriggi delle domeniche di dicembre (dall’8 al 29), le animazioni a cura del Drago Blu e la corsa dei Babbi Natale.

Inoltre nell’area del mercato ambulante, saranno allestite le Fiere di Natale con la partecipazione di tanti venditori ambulanti (le domeniche 8, 15 e 22 dicembre) mentre domenica 5 gennaio tornerà la fiera del saldo.Piazza Almerici sarà il salottino del Natale 2024: proprio qui sabato 14 e domenica 15 dicembre si terrà la festa di tutte le Associazioni di Cesena che aderiscono a Volontà Romagna. Si respirerà aria di Natale anche lunedì 23 dicembre, alle ore 19, con Voices of Joy, il coro gospel che proporrà i più suggestivi brani della tradizione. Immancabile domenica 5 gennaio, in piazza Almerici, l’evento ‘Aspettando la Befana’.