I manti disastrati dall’alluvione. Frane, proseguono gli interventi

Parte un intervento in via Chiesa di Casale colpita dalle frane, dopo che sono terminati gli interventi di ripristino dei movimenti franosi di scarpate stradali e di pavimentazioni stradali con tappeto d’usura lungo la via Casalbono. Questo tratto di strada comunale è stato danneggiato da varie frane delle scarpate a valle, oltre che da cedimenti della pavimentazione dovuti alle precipitazioni piovose. L’amministrazione – affidando l’incarico alla ditta Roberto Srl di S. Giustina di Rimini – ha dato avvio ai lavori necessari di ripristino delle tre frane lunghe circa 20 metri ciascuna, dell’ammontare di 200mila euro.

"La conclusione dei lavori - comentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – sulla via comunale Casalbono precede inoltre l’avvio dell’intervento previsto lungo via Chiesa di Casale dove, in prossimità della stradina privata di accesso al civico 1325, si è verificato una frana con abbassamento della sede stradale, fessurazione e rottura dell’asfalto.I nostri nterventi procedono senza sosta".

In via Casalbono all’altezza del civico 6380 il dissesto ha interessato la scarpata a valle della sede stradale sistemata con briglie in terra e drenaggio con tubo drenante fessurato coperto con ghiaione. È stata eseguita poi la riprofilatura dei fossi, ostruiti nel tratto della via Casalbono, dall’abitato di Cà Venzi (via Budre di Sotto) fino al confine con Meldola (via Valdinoce) necessaria per la regimazione delle acque superficiali meteorich.Sono state asportate parti degradate e avallate mediante fresatura e rifacimento degli strati di fondazione e realizzata la nuova pavimentazione stradale.

Lunedì sarà avviato il cantiere dalla ditta Ambrogetti Srl di Verghereto in via Chiesa di Casale per l’ammontare di 250 mila euro. Il dissesto nella sede stradale è caratterizzato dall’abbassamento della quota della porzione di carreggiata ’lesionata’ per circa 60-70 centimetri per un fronte di circa 25 metri. Anche in questo caso, così come progettato in via Formignano, dove i lavori di ripristino della frana consistono ora nella doppia orditura di pali in castagno, è prevista l’esecuzione dei seguenti interventi principali: pulizia dell’area oggetto di frana; scavo della zona instabile per realizzare il piano di lavoro con riempimento con sabbia costipata; esecuzione di una fila di 40 micropali trivellati incastrati al substrato roccioso sottostante.

I lavori, che hanno una durata di tre mesi, richiedono alcune temporanee modifiche alla viabilità: nella via Chiesa di Casale, all’altezza del civico 1325, sarà istituito un divieto di transito.