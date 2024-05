I maturi del 1984 del liceo Righi in festa al Verdi

Gli ex alunni del liceo scientifico Righi che hanno sostenuto l’esame di maturità nel 1984 si sono ritrovati al teatro Verdi per festeggiare i quarant’anni dalla fine della scuola. Molti sono venuti da fuori per l’occasione e tutti hanno concluso la serata con il sorriso, felici della condivisione dei ricordi, con l’auspicio di trovarsi presto. Hanno partecipato per la 5A Bulfoni Luca Campidelli Manuela Cantoni Lucia Cerioni Sandra Helg Roberto Macrelli Silvia Magalotti Donatella Mambelli Valentina Mazzotti Lorenza Molari Lorenzo Montaguti Stefano Montanari Francesca Orioli Paolo Ricci Paolo Vitali Lolita Zanoli Marco; 5B Amadori Chiara Calisesi Andrea Comandini Filippo Farabegoli Claudia Fusaroli Claudia Pezzi Andrea Sirri Silvia Fesani Marco Zampa Fabio Zani Giampaolo; 5C Francesco Bellomarì Roberta Biondi Patrizia Canali Monica Cantarelli Giulio Ciccalè Mirco Contucci Marcello Delvecchio Susi Fabbri Nicola Grassi Patrizia Mariani Riccardo Pieri Elisabetta Pistocchi Paolo Scaini Francesca Spada Davide Tassinari Stefano Zanoli Sara Zecchini; 5D Mattei Carlotta Gardelli Fabiola Magnani Giorgio Brignoli Antonella Taccioli Corrado Vannini Silvia Greco Giovanni Garavelli Michela Alfieri Giacobella Ceccarelli Fabrizio Pieri Silvia Soldati Riccardo Casadei Fabio Gnoli Adamo; 5E Amadori Cristina Casadei Stefano Ceroni Claudio Colombo Pierpaolo Casadei Fabiola Delvecchio Stefano Francia Rossella Livoni Cristiana Magnani Alessandro Mondardini Domenico Monti Giovanni Nisi Marta Righetti Gianluca Rossi Alessandro Zani Nicoletta.