I Mercanti di sogni domani sera sul palco del Bonci

"Molte prove… per nulla?" Questo il titolo dello spettacolo che la Compagnia "Mercanti di Sogni" porta in scena domani alle 20.30 al Bonci, in replica serale della performance mattutina del Teatro ragazzi Ert. La compagine affiliata ad Auser, conta 18 giovani attori tra i 15 e i 29 anni e una lunga collaborazione con molti dei loro genitori, ed è diretta dalle registe Donatella Missirini, Luciana Berretti e Raffaella Sintoni. La performance racconta di una compagnia di universitari che risponde ad un bando teatrale decidendo di mettere in scena la famosa commedia di Shakespeare "Molto rumore per nulla".