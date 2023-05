I nonni del ’paciugo’ coi badili "Vogliamo tornare subito a ballare"

di Annamaria Senni

Senza preoccuparsi della fatica e del mal di schiena, una trentina di anziani hanno preso in mano secchi e badili e si sono messi al lavoro, assieme a giovani volontari, per ricostruire il loro circolo ‘Hobby terza età’, una struttura fortemente colpita dall’alluvione nel quartiere Oltresavio di fronte all’Ippodromo. Settantenni, che passavano le giornate al circolo e hanno visto la loro sede distrutta dagli allagamenti, dopo un primo momento di profondo sconforto, si sono rimboccati le maniche e da dieci giorni lavorano incessantemente per riportare in vita il loro ‘rifugio’. "L’acqua il 16 maggio è arrivata ovunque – dice il presidente del circolo, il 76enne Sanzio Vladimiro – ha riempito fino al soffitto la sala da ballo interrata, e nei locali al piano terra ha toccato i 40 centimetri. Il prato si è completamente allagato e così anche i bagni. Non c’era nessuno fortunatamente al circolo quel pomeriggio, abbiamo trovato il disastro la mattina seguente. Impossibile per ora calcolare i danni. Solo nel bar, dove è saltata la corrente, sono andati a male gelati e cibo per almeno 5.000 euro. Due tavoli da biliardo sono rimasti sommersi, e con essi la caldaia".

I 240 soci del circolo ‘Hobby terza età’, tra cui anche giovani del Vespa Club, cacciatori, cinofili e tanti volontari, hanno aiutato a ripulire tutto. Arrivavano alla mattina presto e si mettevano subito al lavoro, andando a casa la sera con la melma attaccata ai capelli. "Chi ha potuto è venuto e ha dato un apporto sostanziale – continua il presidente -, c’è chi aveva l’acqua in casa e ci ha portato la pompa per svuotare la sala da ballo. Arrivavano un centinaio di persone tutti i giorni, e ancora adesso, che il grosso del lavoro è stato fatto, vengono ad aiutare. Non finirò mai di ringraziarli per la vicinanza e l’appoggio che ci hanno dimostrato in questi giorni".

E’ presto dire quando il circolo ‘Hobby terza età’ potrà riaprire le sue porte, ma continuando di sto passo si riuscirà quanto prima ad accogliere soci e clienti. "Nel nostro circolo siamo tutti calciofili e non vediamo l’ora di tornare a guardare le partite e a commentarle assieme – dice Sanzio Vladimiro – Nel bar gestito da Paola Battistini, che ha lavorato incessantemente assieme agli uomini in questi giorni, ci ritroviamo a giocare a carte, a bere un caffè e fare uno spuntino mentre leggiamo i giornali. La balera è a disposizione delle parrocchie e di diverse associazioni che organizzano feste e corsi di ballo. Ora guardiamo al futuro e attraverso l’Arci cercheremo di attivare tutte le modalità necessarie per recuperare e sistemare ogni cosa". "Grazie al lavoro di giovani e anziani la balera e la cucina sono tornate agibili – conclude Paola Battistini – adesso si comincia ad asciugare tutto e noi andremo avanti. Non ci fermeremo".