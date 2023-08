I Rangzen al parco Manzoni Omaggio alla musica dei Beatles

La musica dei Beatles nel centro di Cesenatico. L’appuntamento è domani sera al Parco Manzoni, dove si terrà il concerto dei Rangzen, considerati da molto tempo una delle migliori Beatles Band italiane. Il nome della formazione in tibetano significa "indipendenza" e sono stati recensiti positivamente da "Beatles Unlimited" la più famosa rivista internazionale sui Beatles, oltre che da centinaia di articoli su quotidiani e riviste del settore, da emittenti private e dalla Rai che gli ha dedicato oltre a diversi servizi una ripresa di un intero concerto al Naima Club di Forlì. Gran parte del loro repertorio fa riferimento ai migliori brani dei Fab Four ma, certamente, è il "tributo" in generale ai grandi della musica pop una delle loro passioni. La formazione è composta dal cantante e flautista Ricky Cardelli; Francesco Cardelli alla chitarra e al basso, Claudio Cardelli "padre" dei Rangzen anch’egli chitarra e basso; Enrico "Ciuk" Giannini alle tastiere e Marco Vannoni alla batteria, tastiere e sax. La partecipazione al concerto è gratuita; informazioni e prenotazioni al 351 8481420 oppure direttamente al Parco Manzoni.

g.m.