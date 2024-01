I rapaci mettono le tende nei campeggi

Cesenatico è una località dove c’è molto verde. Questo viene apprezzato dai turisti e dai residenti, che sono felici di vivere in un territorio a misura d’uomo, dove i viali sono alberati, ci sono parchi e giardini pubblici. Anche i privati hanno un notevole patrimonio naturale e quello più consistente sul territorio è quello del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, due campeggi organizzati sempre più come moderni villaggi, estesi su 250mila metri quadrati di verde affacciato sulla spiaggia di Ponente e Tagliata. È un grande patrimonio di biodiversità, dove è facile incontrare scoiattoli, ricci, talpe ed altri animali. La direzione dei due campeggi è molto attenta a questo patrimonio, che tiene costantemente monitorato, per far sì che non si alteri l’equilibrio creato dalla natura stessa. Il patron Terzo Martinetti per questo compito si avvale anche della collaborazione di Sandro Brina, esperto ornitologo e fondatore di Oasi Costiera. Queste strutture sono ricche di ospiti appartenenti a tante specie e gli animali cercano sempre più di avvicinarsi, per sapere se l’ambiente possa essere ostile o di pacifica convivenza con l’uomo. Le persone che lavorano nei campeggi, così come i turisti che li frequentano, sono sensibili, perchè riconoscono l’importanza della natura come valore. Sicuramente non tutti ne sono a conoscenza, ma dai recenti monitoraggi è emersa con piacere la presenza di esemplari di Picchio rosso, Colombaccio, Ghiandaia e di rapaci notturni quali il Gufo e l’Assiolo, sino a tante varietà di passeriformi ed altri uccelli.

"Nelle nostre realtà – dice Martinetti – da anni ci sforziamo di mantenere integro il patrimonio faunistico ed anche di incrementarlo, grazie ai nostri esperti del settore che svolgono frequenti controlli per avere sempre aggiornata la situazione. Proprio per questo abbiamo deciso di installare delle casette nido per Gufi e passeriformi, in particolare Cinciallegre, all’interno delle nostre strutture. Questo favorirà una più tranquilla riproduzione delle specie presenti, in particolare dei rapaci notturni, che sono importantissimi per la bonifica naturale e l’equilibrio del territorio". Anche i turisti saranno coinvolti in questo progetto di valorizzazione della natura e delle specie: "Ovviamente – prosegue Martinetti – i nostri clienti faranno parte di questa sperimentazione riproduttiva, li informeremo e raccomandiamo loro di avvertire la direzione in caso di ritrovamento di nidiacei a terra. Questo progetto si allinea a quanto già si sta facendo per tutelare altre specie di volatili all’interno dei campeggi".

Giacomo Mascellani