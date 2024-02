I romagnoli espugnano San Marino. Vittoria (un po’ amara) al tie break

La Sab Group – Rubicone in Volley trova un (parziale) sorriso nel campionato di pallavolo di serie B maschile, vincendo al tiebreak (21-25, 19-25, 25-12, 25-13, 15-11) contro Promopharma San Marino e consolidando il settimo posto in classifica a quota 18 punti. La formazione di casa, sotto 2 set a 0, è infatti riuscita a cambiare marcia giocando i 3 successivi parziali a un livello eccellente e portando così a casa una vittoria che, a parte la soddisfazione per l’esito finale e la grande rimonta portata a termine, lascia comunque anche l’amaro in bocca per l’importante punto perso per strada.

Peccato perché la squadra, che continua a mostrarsi troppo altalenante, quando è entrata in ritmo ha dominato la formazione sammarinese (decima con 15 punti) giocando una pallavolo di alto livello. Ricci Maccarini, Bellomo (67% in attacco) e Procelli nei 3 set conclusivi hanno fatto la differenza. I primi due andando a punto con efficacia e costanza mentre il centrale sia in attacco che soprattutto a muro (ben 3 nel solo quinto set) ha spento le velleità degli avversari. Anche Bertacca ancora una volta si è dimostrato prezioso portando in campo punti, entusiasmo e personalità.

Difficile dire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. La squadra, lo ha ampiamente dimostrato, poteva portare a casa la posta piena e questo è un grosso rammarico. Certo è che i ragazzi di De Marco hanno mostrato un gran carattere ribaltando una partita che sembrava ormai andare verso il monte Titano. Ora li aspetta la difficile trasferta di Ferrara contro 4 Torri (terza in classifica), in programma domenica 3 marzo alle 18.30. Se la squadra riuscirà a giocare come sa, potrà sicuramente giocarsela fino in fondo.