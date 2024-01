I sardi si affidano all’ex Schiavone per risorgere

Sono passati appena quattro mesi dal 3 settembre 2023, eppure sembrano tanti di più. Allora era la prima giornata di campionato e il Cesena uscì battuto dal confronto con l’Olbia. I sardi magari hanno pensato che potesse essere il presagio di una stagione soddisfacente e a Cesena qualcuno chiedeva la testa di Domenico Toscano, ma in quattro mesi poi tutto è cambiato. L’ Olbia dopo aver battuto i bianconeri andò a vincere sul campo della Vis Pesaro: sei punti nelle prime due giornate, poi ne sono arrivati solo undici nelle successive diciassette. Adesso la squadra allenata da Leandro Greco è penultima con diciassette punti, solo dodici reti segnate e ben trenta subite. Un bottino davvero magro, forse anche per effetto di una stagione non eccellente di Daniele Ragatzu, il vero trascinatore dell’Olbia negli ultimi anni: lo scorso campionato lo aveva chiuso in effetti con diciannove gol personali, mentre adesso è fermo a quattro.

Il mese più nero per l’Olbia è stato proprio dicembre con un solo punto raccolto in cinque turni di campionato, dieci reti subite e nessuna messa a segno. È chiaro che per non rischiare la retrocessione l’ Olbia deve cambiare passo e intanto la società si è mossa sul mercato mettendo sotto contratto Andrea Schiavone (nella foto), centrocampista ex Cesena, per lui sessantaquattro presenze in bianconero e cinque reti segnate. Per ripartire e riprendere fiducia Leandro Greco ha detto nei giorni scorsi che serviranno una prestazione perfetta contro il Cesena e un risultato positivo. Greco dovrebbe sempre affidarsi alla difesa a quattro, poi resta da capire se vorrà insistere sui due mediani davanti alla difesa o proporre il centrocampo a tre con due esterni offensivi e una punta centrale. Il tecnico dell’Olbia deve anche fare fronte ai probabili forfait per infortunio dei centrocampisti Cavuoti e Mameli e dell’attaccante Corti. Come detto non sta vivendo la sua miglior stagione, ma di sicuro l’elemento da tenere molto in considerazione resta Ragatzu, capace di andare in gol come di servire assist.

Roberto Daltri