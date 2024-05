I sogni prendono il volo. Cesenati protagoniste

E’ stato un weekend intenso quello del 27 e 28 di aprile per il Centro Olimpia Ginnastica Artistica di Cesena che ha impegnato le sue ginnaste ai campionati regionali promossi dal Centro Sportivo Italiano. Grandi emozioni e ottimi risultati sono stati portati a casa dalle Lupette e Tigrotte Medium che sono scese in campo sabato 27, alternandosi sui tre attrezzi previsti dalla gara: volteggio, corpo libero e trave. Tante emozioni anche domenica 28, quando a gareggiare sono state le più grandi, Allieve Medium e Large, Ragazze Medium, Junior e Senior Large. È proprio la sera di domenica che le ginnaste più grandi hanno riconfermato le loro posizioni in classifica dell’anno precedente. Per la categoria Junior Large passano alla fase nazionale Lisa Contucci e Matilde Rossi. Per la categoria Senior Large Rachele Bianchi passa ai Nazionali con la specialità mini trampolino, insieme a Caterina Cantelli che oltre alla specialità mini trampolino passa anche con le specialità trave, volteggio e corpo libero. Ginevra Seccacini si riconferma vicecampionessa regionale al volteggio e campionessa regionale al mini trampolino per il secondo anno di fila, ottenendo il pass diretto per i Nazionali di ginnastica artistica Csi che si svolgeranno dal 31 maggio al 7 giugno a Urbino. Le ginnaste sono state accompagnate in gara dagli allenatori Irene Santarini, Beatrice Baldazzi, Tea Pasolini, Elena Grossi, Adriana Palma e da Giovanni Boschi.