I successi di Fabrizio De Andrè rivivono con gli Artenovecento

Gli Artenovecento tornano a riproporre le loro performance live con due spettacoli domani e domenica. Un fine settimana dedicato a Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori del Novecento, cui l’ensemble romagnolo rende omaggio da ormai vent’anni in piazze, teatri, locali di tutta Italia. Domani gli Artenovecento (nella foto) si esibiranno nella rassegna musicale estiva proposta dall’Osteria del Fabbrolo di Diolaguardia di Roncofreddo, per presentare una versione particolare del loro omaggio a De André. Il gruppo suonerà nella sua versione Trio, con Matteo Peraccini (voce e chitarra), Emiliano Ceredi (chitarra bouzouki, percussioni e cori) Claudia Stambazzi (flauti e voce). Un’occasione per una rivisitazione intimista e in versione acustica dei capolavori come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla. Il tutto dalle 21.30 circa, dopo cena. Domenica il gruppo si sposta a San Piero in Bagno, ai giardini di piazza Martiri, per la seconda delle sei serate estive di Arte in Festa, iniziativa patrocinata dal Comune di Bagno di Romagna. Si inizia fin dalle 17.30 all’Area bimbi, con sorprese, gonfiabili, giochi in legno, bolle di sapone, e apericena alle 18.

Alle 20 l’esilarante show del comico Gianni Bardi, con una serie di piccole storie più o meno vere, più o meno distorte, che mescolano argutamente toni alti e bassi per suscitare lo sghignazzo e la risata. Alle 21 gli Artenovecento terranno il loro concerto omaggio a De André in quartetto: al trio si aggiunge infatti Gioele Sindona al violino e alla nyckelharpa, con una scaletta, arrangiamenti e sonorità diverse, più adatte al grande palco. L’ingresso è a offerta libera.

Ermanno Pasolini