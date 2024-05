I vigili del fuoco a protezione del tempio

Lunedì 13 maggio hanno preso avvio le operazioni di prima messa in sicurezza del sito archeologico del tempio di età romana di Sarsina, realizzate grazie all’accordo sottoscritto il 19 aprile scorso tra ICA - Istituto Centrale per l’Archeologia, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e Comune di Sarsina. A seguito di un’analisi della stabilità delle scarpate e optando per il principio del minimo intervento in quanto si tratta di opere di protezione temporanee, le azioni previste consistono in interventi di protezione dei resti strutturali antichi, di regimazione idraulica con canalette e pompe a immersione, di protezione delle scarpate che presentano lesioni e cedimenti, che comporteranno anche parziali reinterri ai fini della salvaguardia dell’intero contesto archeologico.