Il calcio in lutto per la presidente De Zardo: "Donna speciale, un’energia impareggiabile"

Il mondo del calcio dilettantistico è in lutto per la prematura scomparsa dopo lunga malattia di Mariacristina De Zardo, 55 anni, presidente della Savignanese Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Mariacristina, che abitava a Savignano sul Rubicone nel quartiere Cesare, lascia due figli: Nicolò e Lorenzo, portieri di calcio in altre squadre, la mamma Magda e la sorella Paola.

"Ci siamo incontrati poche settimane fa per parlare del futuro della Savignanese e, come sempre, era appassionata e ottimista, mossa da un grande amore per i suoi ragazzi. La notizia della sua scomparsa ci lascia increduli e spiazzati. L’Asd Savignanese e il nostro sport perdono una presidente e una guida di grande umanità" è il cordoglio espresso dal sindaco di Savignano, Filippo Giovannini, e dal vicesindaco e assessore allo sport, Nicola Dellapasqua.

"Mi ha aiutato molto nel mio lavoro fino a quando sono andato in pensione qualche anno fa. Mariacristina, una donna ancora con tanta voglia di dedicarsi al pallone" è il ricordo di Giuseppe Rocchi, 86 anni, dirigente storico della Savignanese Calcio. Sono decine i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia e alla Savignanese calcio da parte di cittadini, di genitori di ragazzi di tutte le categorie della Savignanese e da tutto le società sportive di Savignano e del cirocondario.

"Ho lavorato benissimo con Mariacristina – dice Andrea Maruca ex direttore sportivo, fino al novembre scorso, della prima squadra –. Una donna straordinaria sempre col sorriso e con il pensiero rivolto al primo posto ai bambini del settore giovanile, che amava chiamare "i miei bambini". "È una grande perdita per tutti noi – aggiunge Franco Totò De Falco, direttore generale della Savignanese –. Ho lavorato insieme a Mariacristina per 8 anni, lei prima come accompagnatore dei giovanissimi e poi dal 2019 presidente, succedendo a Marco Marconi. Una persona di una gentilezza incredibile, insieme abbiamo condiviso l’amore per il settore giovanile della Savignanese".

"Mariacristina è stata una grande donna, molto attenta al settore giovanile e ai suoi bambini, molto competente nel settore e moltivata – ha concluso Nino Urbinati vicepresidente della Savignanese Calcio e sponsor da una quindicina di anni –. Si è fatta voler bene da tutti, e nonostante fosse ormai alla fine a causa della malattia, il suo pensiero è stato sempre quello di continuare la sua attività".