Il calendario incalza, squadra subito in campo . Corazza e Saber, oggi gli esami strumentali

I bianconeri sono subito in campo ieri mattina per cominciare a preparare la sfida in programma venerdì sera (si giocherà ancora all’Orogel Stadium Manuzzi ma questa volta con fischio di inizio alle 20,45) contro la Virtus Entella.

Gli osservati speciali erano Simone Corazza, uscito contro il Pineto a un quarto d’ora dalla fine a causa di un affaticamento muscolare, e Hraiech Saber, rimasto completamente a riposo contro gli abruzzesi anche lui per guai muscolari.

Ovviamente all’elenco degli attenzionati occorre sempre aggiungere Augustus Kargbo. Come ha ricordato Domenico Toscano alla vigilia della gara di domenica, la caviglia dell’ex Crotone, quella uscita malandata dopo il brutto intervento del difensore della Fermana Heinz il 3 febbraio scorso, crea ancora qualche noia anche se questo non gli impedisce di spostare gli equilibri quando scende in campo.

Da sondare inoltre le condizioni di Andrea Ciofi e Alessandro Giovannini che, come Francesco de Rose, impiegato però regolarmente contro il Pineto, sono stati colpiti da attacchi influenzali la settimana scorsa.

Tutte situazioni verranno valutate giorno per giorno, a partire da oggi, quando Corazza e Saber si sottoporranno ad accertamenti strumentali.

Nel frattempo gli allenamenti del resto del gruppo ovviamente proseguono, coi carichi che già in giornata sarano maggiori. Andrea Baraghini