Il campo largo del sindaco: "Non siamo un pollaio"

Per il momento siamo agli intenti. Quelli di creare una coalizione unita e compatta sui temi e sui programmi. Ma gli intenti dovranno fare i conti coi fatti e con un raggruppamento, quello del centro sinistra, amplissimo, con partiti che hanno idee anche profondamente diverse. Si è discusso prima di tutto di questo ieri nei locali del Pri di Villa Chiaviche nel corso di un evento organizzato dal Patto per Cesena al quale ha partecipato anche il senatore di Azione Marco Lombardo. "Siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo a Cesena, come anche a Savignano – ha commentato Lombardo - , un accordo molto apprezzato pure da Carlo Calenda che rivendica con orgoglio il suo spirito repubblicano e che si è poi ripetuto in diverse altre zone ella regione non solo. Sono felice di essere qui anche perché siedo a fianco di Enzo Lattuca, un amico e una persona che stimo da lustri. Nel contesto nazionale e internazionale si mettono davanti a tutto i programmi, in ambito territoriale i rifedirmiti forti sono anche alle persone. Siamo contenti di essere parte di questa coalizione". Una coalizione che è in ogni caso certamente affollata. Il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Marco Casali la ha definita ‘campo larghissimo, o fluido’. "Casali – ha commentato Enzo Lattuca – ci aveva anche definiti un pollaio, salvo poi scusarsi. Non siamo un pollaio, come d’altra parte non siamo nemmeno una caserma, come invece ci avevano etichettato nei mesi scorsi, definendoci un monolite. Delle due l’una. Si mettano d’accordo. Ad ogni modo non ho ragioni per essere preoccupato. Nel mandato ormai al termine ci siamo sempre confrontati con chiarezza e correttezza, trovando ogni volta le giuste sintesi. Continueremo a farlo anche nei prossimi cinque anni". Ferrini ha rilanciato: "E’ vero, nel nostro schieramento ci sono sensibilità diverse (i Popolari per Cesena per esempio mesi fa avevano detto il loro secco no a un’alleanza coi 5 Stelle, ndr), ma già lo scorso maggio ci siamo messi al tavolo con tutte le attuali forze di maggioranza per elaborare un programma comune, che abbiamo sottoscritto".