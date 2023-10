Il campo minato del sindaco

C’è un grande prato verde a Gambettola. Circa 60mila metri quadrati dove non nascono speranze, ma solo polemiche. In quell’area doveva sorgere un centro commerciale e alcune palazzine, ma una normativa regionale ha previsto che tornasse zona agricola. Tutti contenti? Quasi. Un gruppo di cittadini, per stare dalla parte del sicuro ha lanciato una petizione, affinchè quell’area non venga mai più urbanizzata per rischio idrogeologico. In questa storia però c’è un ‘peccato’ originale: tra i proprietari del terreno c’è il anche padre della sindaca Letizia Bisacchi.