Il ’carrello’ di Cia Conad. Vendite per oltre 3 miliardi. Oggi assemblea alla Fiera

Il 2023 per Cia Conad è stato un anno di crescita, che ha visto l’impegno della cooperativa a sostegno dei propri soci imprenditori e dei clienti, entrambi colpiti pesantemente dall’effetto inflattivo che ha impattato negativamente sul carrello. Le vendite alle casse dei supermercati hanno superato i 3,08 miliardi di euro (+11,2% in assoluto e +9,1% in omogeneo). La cooperativa ha venduto merce ai propri soci per oltre 2 miliardi di euro, con una crescita del 9,8%. Il patrimonio netto si attesta sopra quota 861 milioni di euro, dei quali oltre 116 milioni come capitale sociale. Il valore aggiunto è stato di 141,7 milioni di euro, con la maggior parte destinata alla remunerazione dei soci imprenditori (48%), del personale (22%) e dell’azienda (16%).

Sono alcuni dei dati che verranno presentati oggi dalle 15 nel corso dell’assemblea soci in programma a Cesena Fiera, alla presenza dell’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta, del presidente Maurizio Pelliconi, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del presidente di Conad Mauro Lusetti e del presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi. In tale occasione verrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione. "Gli ultimi anni - ha analizzato l’amministratore delegato Luca Panzavolta — sono stati caratterizzati da sfide notevoli, a partire dalla pandemia fino alla ripresa dell’inflazione e dei costi energetici dovuti alla situazione internazionale e alla guerra russo-ucraina. Nel 2023 abbiamo dovuto fronteggiare anche l’emergenza alluvione ma siamo riusciti a ripartire in tempi record nei negozi colpiti: tutto questo grazie a un lavoro di squadra eccezionale, dando allo stesso tempo sostegno alle popolazioni colpite: nel complesso il sistema Conad ha destinato oltre 2 milioni di euro a questo scopo".

Commercianti Indipendenti Associati (Cia) è una delle cinque cooperative che compongono il sistema nazionale Conad. Al 31 dicembre 2023, la rete Cia include 264 punti vendita, 27 bar e ristoranti ‘Con Sapore’, 22 parafarmacie, 24 petstore, 7 distributori di carburante e 7 negozi di ottica. Nel complesso lavorano quasi di 11.800 persone, oltre l’80% delle quali può contare su un contratto a tempo indeterminato. La forza lavoro femminile rappresenta il 69% della rete e i giovani sotto i 30 anni sono oltre 1.800. Per affrontare la carenza di personale qualificato, la cooperativa ha formato un centinaio di nuovi addetti per i vari reparti.

Sono stati aperti tre nuovi punti vendita, uno dei quali a San Piero in Bagno e per la prima volta è stato redatto un bilancio di sostenibilità. Le risorse impiegate nelle iniziative di mutualità esterna (sport, cultura, solidarietà, salute),hanno infine superato il milione e 300.000 euro, ai quali si aggiungono gli oltre 5,7 milioni di euro stanziati dai soci. Il recupero della merce invenduta, devoluta a onlus per finalità benefiche, ha invece raggiunto il valore di 4,48 milioni di euro.