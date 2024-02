Il Cavalluccio a caccia di punti contro il Cosenza

Tornare subito al successo dopo il mezzo passo falso (2-2) nella trasferta di La Spezia, questo è l’obbligo per il Cesena Primavera 2 che stamattina, alle 11,15 a Villa Silvia, sfiderà il Cosenza, decimo in classifica, 17 punti in meno dei bianconeri che sono la capolista anche se con una sola lunghezza di vantaggio sul Benevento - oltre a essere l’unica formazione finora ad avere battuto i ragazzi di Campedelli. Anche per i campani comunque la 18esima giornata del girone B è piena di insidie ospitando il Perugia, quarto in classifica insieme all’Entella a 27 punti.

Questa la graduatoria del girone B dopo 17 gare: Cesena 40, Benevento 39, Pisa 33, Perugia ed Entella 27, Napoli 25, Cosenza, Ternana e Ascoli 23, Bari 22, Spezia 19, Salernitana 18, Monopoli 13, Pescara 12, Crotone 11. Questo il calendario della giornata attuale: Ascoli-Pescara, Bari-Napoli, Benevento-Perugia, Cesena-Cosenza, Monopoli-Crotone, Palermo-Spezia, Pisa-Entella, Ternana-Salernitana.