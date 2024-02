Il Cavalluccio sul territorio. L’incontro con le società

Il primo ingrediente per radicare un settore giovanile di qualità in un territorio, è fare in modo che il territorio sia direttamente coinvolto nella formazione degli aspiranti campioni. Su questo aspetto il Cesena Calcio è storicamente stato sempre molto attento e anche negli ultimi tempi ha continuato a rafforzare la rete con le altre società vicine proprio con l’intento di stringere una collaborazione sempre più solida e produttiva per tutti. Per i club e, soprattutto, per gli atleti.

In quest’ottica lunedì 5 febbraio presso il centro sportivo Romagna Centro, la casa delle giovanili bianconere, è andato in scena il primo incontro organizzato dal settore giovanile del Cesena Fc con i tecnici e gli istruttori delle società affiliate. Il responsabile del settore giovanile Roberto Colacone e il responsabile dell’attività di base Fabrizio Faro hanno presentato la metodologia utilizzata negli allenamenti delle squadre dell’attività di base bianconere. L’incontro si è articolato in una didattica in aula con l’analisi video di una seduta dell’allenamento alla quale hanno assistito successivamente da bordocampo.

Al termine gli istruttori si sono confrontati coi tecnici bianconeri. "L’incontro – ha commentato Colacone – è solo il primo di una serie di appuntamenti che vogliamo organizzare con le realtà del territorio. Credo fortemente nella sinergia con le nostre società affiliate e proprio per questo vogliamo aiutarle nel loro percorso di crescita".