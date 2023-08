Il centro don Milani si trasferisce al Mercato Ortofrutticolo

Aveva aperto nella prima serata di martedì 16 maggio, il giorno dell’alluvione, e ora il Centro di raccolta allestito presso la scuola primaria ’don Milani’, attivato dall’amministrazione comunale per rispondere ai bisogni emersi a seguito dell’emergenza, si trasferisce al Mercato ortofrutticolo di Cesena. Gestito dai volontari dell’associazione ‘Emporio solidale Il Barco’, il servizio sarà ospitato nei locali di Pievesestina in attesa di trovare nuova casa nella sede di via Guido Rossa, a Torre del Moro, nell’ambito del progetto Epico l’emporio solidale cittadino.

"Il centro – spiega l’assessora Carmelina Labruzzo – ha attivato 230 tessere e avviato numerosi percorsi di ascolto e assistenza. I volontari, insieme ai Servizi sociali del Comune, continuano ad occuparsi di logistica, recupero e consegna di beni per famiglie evacuate e in difficoltà. Grazie all’associazione ‘Il Barco’ all’interno del Mercato Ortofrutticolo darà seguito a quanto avviato. "Il centro di smistamento si integra col nostro progetto di logistica solidale", afferma Alessandro Giunchi, presidente di For. spa Mercato Orotofrutticolo.