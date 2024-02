Il centrodestra è compatto: "Sosteniamo Pascuzzi"

Il centrodestra è unito nell’appoggiare Simone Pascuzzi come candidato sindaco di San Mauro Pascoli alle prossime elezioni di giugno. Pascuzzi attualmente è consigliere comunale di minoranza per Fratelli d’Italia e già una decina di giorni fa aveva presentato la sua disponibilità alla candidatura.

"Dopo quattro mandati da sindaco e due da assessore provinciale di Luciana Garbuglia, consideriamo indispensabile che a San Mauro Pascoli si apra una nuova fase – dicono i rappresentanti della coalizione di centro destra Alice Buonguerrieri per Fratelli d’Italia, Jacopo Morrone per la Lega e Rosaria Tassinari per Forza Italia –. In questo senso crediamo che il progetto proposto da Simone Pascuzzi rappresenti l’alternativa di cui i cittadini e le imprese del territorio hanno bisogno".

"San Mauro ha la pressante esigenza di servizi all’altezza di una comunità che cresce – continuano –. Collegamenti migliori e più ramificati nel territorio, maggiore sicurezza, nuovi impianti sportivi degni di questo nome adeguati ai bisogni dei residenti. Ma servono anche maggiori opportunità culturali: San Mauro può offrire una gamma ben più vasta del solo Carnevale e di premi dedicati a illustri cittadini del presente e del passato. Senza dimenticare le possibilità offerte dal turismo balneare: una risorsa preziosa fino a oggi poco valorizzata localmente, mentre potrebbe diventare una base di rilancio del territorio se inserita in una più ampia programmazione".

In generale, per il centrodestra "a San Mauro esiste un potenziale in ambito storico, artistico, culturale e imprenditoriale rimasto inespresso in questi anni, ma che potrebbe crescere sensibilmente. Servono coraggio e voglia di guardare avanti, qualità che la sindaca Garbuglia non riesce più a esprimere".

"Sono onorato dell’appoggio al nostro progetto politico da parte delle forze di centrodestra che basa le proprie fondamenta su tre concetti chiari: ascoltare, agire e cambiare – dice dal canto suo Pascuzzi –. Tre verbi che sintetizzano anche la visione di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: ascoltare i cittadini e comprenderne i bisogni, agire concretamente per dare risposte e garantire al territorio un pieno rilancio e avviare un cambiamento quanto mai necessario".

"A San Mauro c’è tanto da fare – concludono i rappresentanti politici dei tre partiti –. La nostra lista San Mauro Futura è pronta ad accogliere i contributi di tutti i cittadini che vogliano essere protagonisti di questo cambiamento".