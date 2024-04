Il Cesena oggi in campo a Palermo

La Primavera 2 è già promossa in Primavera 1 dopo la retrocessione di un anno fa ma non vuole fermarsi in una stagione trionfale: 20 gare vinte, 6 pareggi una sconfitta (all’andata a Benevento 3-2), 85 reti segnate, 25 subite, + 9 (favorevoli anche gli scontri diretti) sulla seconda Benevento a tre giornate dal termine. In casa poi i bianconeri di Nicola Campedelli hanno sempre vinto escluso un pareggio con l’Ascoli (2-2). Oggi alle 15, dopo il trionfo sancito sabato scorso battendo (4-0) il Bari mentre il Benevento pareggiava con lo Spezia, trasferta a Palermo contro una squadra che può ancora raggiungere i playoff ma sarà dura essendo a -5.

I romagnoli saranno impegnati oggi a Palermo, poi ultima gara casalinga con l’Entella e l’11 maggio calerà il sipario a Salerno.