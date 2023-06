"Il commissario sia super partes"

On. Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna, come afforntare la questione del commissario per la ricostruzione?

"La questione è rilevante da richiedere una profonda riflessione sulla nomina che non dovrebbe essere dettata da interessi politici di parte ma essere valutata solo dal punto di vista tecnico e di merito. In questa situazione di emergenza occorre mettere al primo posto l’interesse delle popolazioni colpite e il ripristino del territorio".

Forte è la richiesta che venga nominato commissario Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna.

"Non capisco la ratio per cui la sinistra si sta incaponendo su quest’unica opzione o, meglio, posso immaginarne la ragione che, tuttavia, esula da motivi di merito ‘speciale’ di Bonaccini. La sua parte politica non si renda conto del cortocircuito che ha innescato con questa richiesta martellante".

Perché è contrario alla nomina di Bonaccini?

"Bonaccini ha già molti incarichi ed è parte in causa di quanto accaduto come governatore della Regione. Serve un commissario super partes, di alto profilo, che lavori sette giorni su sette, 24 ore al giorno per la ricostruzione. In nessuna occasione pubblica Bonaccini si è assunto alcuna responsabilità sul disastro avvenuto. Dissesto idrogeologico, mancata realizzazione di casse d’espansione e scarsa manutenzione del sistema idrico non sono problemi di oggi. Alla Regione spettava anche la corretta manutenzione dell’alveo dei fiumi. Come può Bonaccini candidarsi quando avrebbe potuto realizzare progetti per evitare, almeno in parte, i danni più gravi? È poi è già commissario per l’emergenza"

Salvini e Meloni bisticciano per la nomina di Musumeci a coordinatore del tavolo con gli enti locali.

"Non credo ci sia alcun bisticcio. La Lega sta pensando solo a garantire vicinanza e aiuto agli alluvionati".

a.a.